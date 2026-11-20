Cincinnati Financial Aktie
WKN: 878440 / ISIN: US1720621010
|Profitabler Cincinnati Financial-Einstieg?
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cincinnati Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Cincinnati Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cincinnati Financial-Aktie bei 100,78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,992 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cincinnati Financial-Papiers auf 188,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 186,58 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +86,58 Prozent.
Der Marktwert von Cincinnati Financial betrug jüngst 28,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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