Wer vor Jahren in Cincinnati Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Cincinnati Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cincinnati Financial-Aktie bei 100,78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,992 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cincinnati Financial-Papiers auf 188,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 186,58 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +86,58 Prozent.

Der Marktwert von Cincinnati Financial betrug jüngst 28,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at