S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cincinnati Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cincinnati Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 121,08 USD wert. Bei einem Cincinnati Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,259 Cincinnati Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cincinnati Financial-Aktie auf 174,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 443,01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44,30 Prozent gesteigert.

Cincinnati Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at