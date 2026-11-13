S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cincinnati Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Cincinnati Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2025 wurde die Cincinnati Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 166,01 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cincinnati Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,237 Cincinnati Financial-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 11 463,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cincinnati Financial belief sich zuletzt auf 29,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at