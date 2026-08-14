Cincinnati Financial Aktie
WKN: 878440 / ISIN: US1720621010
|Rentable Cincinnati Financial-Investition?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cincinnati Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 14.08.2016 wurde die Cincinnati Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 75,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,193 Cincinnati Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 2 277,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,80 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Cincinnati Financial einen Börsenwert von 26,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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