S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cincinnati Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cincinnati Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cincinnati Financial-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Cincinnati Financial-Papier letztlich bei 121,44 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,823 Cincinnati Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 181,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,76 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,76 Prozent vermehrt.

Alle Cincinnati Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at