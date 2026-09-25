Cincinnati Financial Aktie

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WKN: 878440 / ISIN: US1720621010

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Cincinnati Financial-Performance 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cincinnati Financial von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cincinnati Financial-Aktie gebracht.

Das Cincinnati Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cincinnati Financial-Papiers betrug an diesem Tag 106,64 USD. Bei einem Cincinnati Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,377 Cincinnati Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 162,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 522,22 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52,22 Prozent zugenommen.

Cincinnati Financial wurde am Markt mit 24,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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