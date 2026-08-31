Citigroup Aktie

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WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242

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Lukrative Citigroup-Investition? 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Citigroup eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Citigroup-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Citigroup-Aktie 96,57 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Citigroup-Aktie investierten, hätten nun 10,355 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Citigroup-Anteile wären am 28.08.2026 1 376,20 USD wert, da der Schlussstand 132,90 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 37,62 Prozent.

Jüngst verzeichnete Citigroup eine Marktkapitalisierung von 223,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gary yim / Shutterstock.com

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