Citigroup Aktie

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WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242

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Langfristige Performance 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citigroup von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citigroup von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Citigroup gewesen.

Das Citigroup-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 202,102 Citigroup-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 113,18 USD, da sich der Wert einer Citigroup-Aktie am 16.10.2026 auf 124,26 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 151,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Citigroup bezifferte sich zuletzt auf 208,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Douglas Freer / Shutterstock.com

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