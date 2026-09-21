Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|Citigroup-Anlage
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 21.09.2016 wurde die Citigroup-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Citigroup-Papier an diesem Tag bei 46,90 USD. Bei einem Citigroup-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,322 Citigroup-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Citigroup-Aktie auf 131,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 809,59 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 809,59 USD, was einer positiven Performance von 180,96 Prozent entspricht.
Citigroup markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 220,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: gary yim / Shutterstock.com
Nachrichten zu Citigroup Inc.
Analysen zu Citigroup Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Citigroup Inc.
|116,38
|1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.