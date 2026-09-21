S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Citigroup-Aktien verdienen können.

Am 21.09.2016 wurde die Citigroup-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Citigroup-Papier an diesem Tag bei 46,90 USD. Bei einem Citigroup-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,322 Citigroup-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Citigroup-Aktie auf 131,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 809,59 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 809,59 USD, was einer positiven Performance von 180,96 Prozent entspricht.

Citigroup markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 220,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at