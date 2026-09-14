S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Citigroup gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Citigroup-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 68,78 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Citigroup-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,454 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 201,83 USD, da sich der Wert eines Citigroup-Anteils am 11.09.2026 auf 138,82 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 101,83 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Citigroup einen Börsenwert von 232,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at