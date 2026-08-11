S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citizens Financial Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Citizens Financial Group-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,71 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citizens Financial Group-Aktie investiert, befänden sich nun 3,256 Citizens Financial Group-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 236,63 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers am 10.08.2026 auf 72,67 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 136,63 Prozent erhöht.

Alle Citizens Financial Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,62 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE war der 24.09.2014. Der Erstkurs des Citizens Financial Group-Anteils belief sich damals auf 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at