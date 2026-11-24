Bei einem frühen Investment in Citizens Financial Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Citizens Financial Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 52,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,894 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,21 USD, da sich der Wert einer Citizens Financial Group-Aktie am 23.11.2026 auf 60,82 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,21 Prozent.

Der Marktwert von Citizens Financial Group betrug jüngst 24,77 Mrd. USD. Der Citizens Financial Group-Börsengang fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Citizens Financial Group-Aktie bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at