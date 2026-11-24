Citizens Financial Group Aktie
WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054
|Rentables Citizens Financial Group-Investment?
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citizens Financial Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Citizens Financial Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 52,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,894 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,21 USD, da sich der Wert einer Citizens Financial Group-Aktie am 23.11.2026 auf 60,82 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,21 Prozent.
Der Marktwert von Citizens Financial Group betrug jüngst 24,77 Mrd. USD. Der Citizens Financial Group-Börsengang fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Citizens Financial Group-Aktie bei 23,08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citizens Financial Group Inc
Analysen zu Citizens Financial Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|Citizens Financial Group Inc
|55,24
|-0,83%