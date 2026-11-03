Citizens Financial Group Aktie
WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054
|Lohnende Citizens Financial Group-Anlage?
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 03.11.2023 wurden Citizens Financial Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Citizens Financial Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,821 Citizens Financial Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Citizens Financial Group-Papiers auf 64,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 248,11 USD wert. Damit wäre die Investition um 148,11 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Citizens Financial Group zuletzt 26,74 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Citizens Financial Group-Papiere fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Citizens Financial Group-Aktie bei 23,08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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