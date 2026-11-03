Citizens Financial Group Aktie

Citizens Financial Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Citizens Financial Group-Anlage? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie gebracht.

Am 03.11.2023 wurden Citizens Financial Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Citizens Financial Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,821 Citizens Financial Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Citizens Financial Group-Papiers auf 64,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 248,11 USD wert. Damit wäre die Investition um 148,11 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Citizens Financial Group zuletzt 26,74 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Citizens Financial Group-Papiere fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Citizens Financial Group-Aktie bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Citizens Financial Group Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Citizens Financial Group Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Citizens Financial Group Inc 58,54 2,16% Citizens Financial Group Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen