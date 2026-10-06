Citizens Financial Group Aktie
WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054
|Rentables Citizens Financial Group-Investment?
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06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren eingefahren
Das Citizens Financial Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 26,18 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Citizens Financial Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 381,971 Citizens Financial Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 564,55 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers am 05.10.2026 auf 64,31 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 145,65 Prozent.
Zuletzt verbuchte Citizens Financial Group einen Börsenwert von 27,12 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Citizens Financial Group-Aktie fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Citizens Financial Group-Aktie lag beim Börsengang bei 23,08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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