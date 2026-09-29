Citizens Financial Group Aktie
WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054
|Lohnender Citizens Financial Group-Einstieg?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Citizens Financial Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 53,65 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citizens Financial Group-Aktie investiert, befänden sich nun 18,639 Citizens Financial Group-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 207,83 USD, da sich der Wert einer Citizens Financial Group-Aktie am 28.09.2026 auf 64,80 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,78 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Citizens Financial Group belief sich zuletzt auf 27,54 Mrd. USD. Das Citizens Financial Group-IPO fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Citizens Financial Group-Papiers lag damals bei 23,08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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