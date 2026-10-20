S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citizens Financial Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Citizens Financial Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Citizens Financial Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 25,55 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39,139 Citizens Financial Group-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 2 456,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,76 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 145,64 Prozent.

Citizens Financial Group war somit zuletzt am Markt 26,70 Mrd. USD wert. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Citizens Financial Group-Papiers wurde der Erstkurs mit 23,08 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at