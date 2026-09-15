S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citizens Financial Group von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Citizens Financial Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 43,74 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Citizens Financial Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 228,624 Citizens Financial Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 127,11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,27 Prozent angewachsen.

Alle Citizens Financial Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,74 Mrd. USD. Citizens Financial Group-Anteile wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Citizens Financial Group-Anteils lag damals bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at