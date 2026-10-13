S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citizens Financial Group von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Citizens Financial Group-Aktien verdienen können.

Die Citizens Financial Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,107 Citizens Financial Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Citizens Financial Group-Papiers auf 63,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,64 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 134,64 USD entspricht einer Performance von +34,64 Prozent.

Der Citizens Financial Group-Wert an der Börse wurde auf 26,79 Mrd. USD beziffert. Der erste Handelstag der Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE war der 24.09.2014. Die Citizens Financial Group-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at