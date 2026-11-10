S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citizens Financial Group von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Citizens Financial Group-Aktie statt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 48,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 20,825 Citizens Financial Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 355,69 USD, da sich der Wert einer Citizens Financial Group-Aktie am 09.11.2026 auf 65,10 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,57 Prozent zugenommen.

Am Markt war Citizens Financial Group jüngst 26,37 Mrd. USD wert. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Citizens Financial Group-Papiers lag damals bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at