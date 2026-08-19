Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
|Langfristige Anlage
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clorox-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Clorox-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 171,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 58,445 Clorox-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 105,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 168,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,31 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Clorox eine Börsenbewertung in Höhe von 12,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clorox
|
19.08.26
|S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clorox-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clorox von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clorox-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.08.26
|Ausblick: Clorox präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clorox von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Clorox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clorox-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Clorox
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clorox
|92,28
|-0,39%