Clorox Aktie

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WKN: 856678 / ISIN: US1890541097

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Langfristige Anlage 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clorox-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Clorox-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Clorox-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 171,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 58,445 Clorox-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 105,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 168,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,31 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Clorox eine Börsenbewertung in Höhe von 12,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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