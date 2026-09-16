S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clorox von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clorox-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.09.2021 wurden Clorox-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Clorox-Aktie bei 166,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,600 Clorox-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Clorox-Aktie auf 87,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,31 USD wert. Damit wäre die Investition 47,69 Prozent weniger wert.

Alle Clorox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at