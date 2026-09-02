Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
|Clorox-Investment im Blick
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor einem Jahr eingebracht
Am 02.09.2025 wurde die Clorox-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Clorox-Anteile an diesem Tag bei 119,98 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Clorox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,335 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 791,55 USD wert. Damit wäre die Investition 20,85 Prozent weniger wert.
Der Clorox-Wert an der Börse wurde auf 11,84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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