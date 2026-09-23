S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Clorox-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Clorox-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 126,53 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Clorox-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,903 Clorox-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Clorox-Aktie auf 87,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 688,77 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,12 Prozent vermindert.

Clorox war somit zuletzt am Markt 10,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at