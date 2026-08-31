CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
|Hochrechnung
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CME Group A-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CME Group A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 266,51 USD. Bei einem CME Group A-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,522 CME Group A-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen CME Group A-Aktien wären am 28.08.2026 10 723,80 USD wert, da der Schlussstand 285,80 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,24 Prozent vermehrt.
Alle CME Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 102,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CME Group Inc (A)
Analysen zu CME Group Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CME Group Inc (A)
|246,70
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.