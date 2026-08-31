CME Grou a Aktie

CME Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058

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Hochrechnung 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in CME Group A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CME Group A-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CME Group A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 266,51 USD. Bei einem CME Group A-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,522 CME Group A-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen CME Group A-Aktien wären am 28.08.2026 10 723,80 USD wert, da der Schlussstand 285,80 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,24 Prozent vermehrt.

Alle CME Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 102,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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