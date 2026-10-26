S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in CME Group A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.10.2025 wurde das CME Group A-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 269,54 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die CME Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,710 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CME Group A-Aktie auf 305,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 134,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,42 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte CME Group A einen Börsenwert von 109,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at