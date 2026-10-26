CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
|Profitabler CME Group A-Einstieg?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 26.10.2025 wurde das CME Group A-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 269,54 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die CME Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,710 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CME Group A-Aktie auf 305,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 134,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,42 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte CME Group A einen Börsenwert von 109,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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