CME Grou a Aktie

CME Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058

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Investmentbeispiel 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CME Group A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CME Group A-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die CME Group A-Aktie bei 205,39 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die CME Group A-Aktie investierten, hätten nun 0,487 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,36 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Papiers am 14.08.2026 auf 269,80 USD belief. Damit wäre die Investition 31,36 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für CME Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 97,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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