CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
|CME Group A-Anlage
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CME Group A von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 14.09.2021 wurden CME Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 188,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,295 CME Group A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (275,54 USD), wäre die Investition nun 1 459,04 USD wert. Damit wäre die Investition um 45,90 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von CME Group A betrug jüngst 98,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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