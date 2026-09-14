CME Grou a Aktie

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WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058

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CME Group A-Anlage 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CME Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CME Group A gewesen.

Am 14.09.2021 wurden CME Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 188,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,295 CME Group A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (275,54 USD), wäre die Investition nun 1 459,04 USD wert. Damit wäre die Investition um 45,90 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von CME Group A betrug jüngst 98,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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