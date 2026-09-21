S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CME Group A-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in CME Group A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit CME Group A-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die CME Group A-Aktie an diesem Tag 108,91 USD wert. Bei einem CME Group A-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91,819 CME Group A-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CME Group A-Papiers auf 276,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 342,94 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 153,43 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von CME Group A belief sich zuletzt auf 99,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at