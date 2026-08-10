S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CME Group A von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in CME Group A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das CME Group A-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 204,80 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die CME Group A-Aktie investierten, hätten nun 48,828 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 263,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 874,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,74 Prozent zugenommen.

Alle CME Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at