CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
|Frühe Anlage
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CME Group A von vor einem Jahr bedeutet
Das CME Group A-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CME Group A-Papier 270,28 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die CME Group A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,370 CME Group A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,85 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Papiers am 25.09.2026 auf 264,48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,15 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete CME Group A eine Marktkapitalisierung von 94,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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