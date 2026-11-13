CMS Energy Aktie
WKN: 850795 / ISIN: US1258961002
|Profitabler CMS Energy-Einstieg?
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CMS Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das CMS Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das CMS Energy-Papier bei 60,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,667 CMS Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 115,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,22 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CMS Energy belief sich zuletzt auf 21,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CMS Energy Corp.
Analysen zu CMS Energy Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CMS Energy Corp.
|63,72
|1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.