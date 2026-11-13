S&P 500-Papier CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CMS Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CMS Energy-Investment verdienen können.

Das CMS Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das CMS Energy-Papier bei 60,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,667 CMS Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 115,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,22 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CMS Energy belief sich zuletzt auf 21,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at