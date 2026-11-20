CMS Energy Aktie
WKN: 850795 / ISIN: US1258961002
|Performance unter der Lupe
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CMS Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 20.11.2016 wurden CMS Energy-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CMS Energy-Anteile letztlich bei 39,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CMS Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,176 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (69,53 USD), wäre die Investition nun 1 750,50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,05 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von CMS Energy belief sich zuletzt auf 21,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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