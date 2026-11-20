Am 20.11.2016 wurden CMS Energy-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CMS Energy-Anteile letztlich bei 39,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CMS Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,176 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (69,53 USD), wäre die Investition nun 1 750,50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,05 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von CMS Energy belief sich zuletzt auf 21,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at