CMS Energy Aktie
WKN: 850795 / ISIN: US1258961002
|CMS Energy-Anlage im Blick
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier CMS Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein CMS Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem CMS Energy-Papier statt. Zur Schlussglocke war das CMS Energy-Papier an diesem Tag 71,54 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CMS Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 139,782 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (68,59 USD), wäre das Investment nun 9 587,64 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,12 Prozent verkleinert.
CMS Energy war somit zuletzt am Markt 21,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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