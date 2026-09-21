Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|Cognizant-Performance
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor 5 Jahren gekostet
Am 21.09.2021 wurde die Cognizant-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 74,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 134,210 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 035,16 USD, da sich der Wert einer Cognizant-Aktie am 18.09.2026 auf 59,87 USD belief. Mit einer Performance von -19,65 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Cognizant zuletzt 26,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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