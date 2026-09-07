S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognizant-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Cognizant-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cognizant-Anteile bei 71,82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognizant-Aktie investiert, befänden sich nun 1,392 Cognizant-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,76 USD, da sich der Wert eines Cognizant-Papiers am 04.09.2026 auf 62,31 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 13,24 Prozent gleich.

Der Marktwert von Cognizant betrug jüngst 28,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at