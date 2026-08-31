S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognizant von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Cognizant-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Cognizant-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cognizant-Papier bei 57,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 174,095 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 11 149,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,04 USD belief. Mit einer Performance von +11,49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Cognizant zuletzt 28,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at