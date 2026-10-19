S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognizant-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cognizant eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cognizant-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,79 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,253 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (66,03 USD), wäre die Investition nun 82,75 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 17,25 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cognizant eine Börsenbewertung in Höhe von 29,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at