Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|Lohnendes Cognizant-Investment?
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02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cognizant-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 02.11.2025 wurden Cognizant-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Cognizant-Aktie 72,88 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 137,212 Cognizant-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 65,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 933,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,66 Prozent verringert.
Alle Cognizant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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