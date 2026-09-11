Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Coherent-Investition im Blick
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Coherent-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,54 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Coherent-Aktie investierten, hätten nun 4,643 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 1 361,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 293,17 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 261,05 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Coherent belief sich zuletzt auf 59,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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