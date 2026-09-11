S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Coherent eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Coherent-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,54 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Coherent-Aktie investierten, hätten nun 4,643 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 1 361,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 293,17 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 261,05 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Coherent belief sich zuletzt auf 59,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at