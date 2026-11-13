Coherent Aktie

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WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076

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Investmentbeispiel 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Coherent-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 13.11.2025 wurde die Coherent-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 139,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,714 Coherent-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 165,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 232,08 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +65,81 Prozent.

Coherent war somit zuletzt am Markt 46,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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