Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Profitabler Coherent-Einstieg?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Coherent-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coherent-Papier an diesem Tag 35,96 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,809 Coherent-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Coherent-Aktie auf 295,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 214,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 721,44 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Coherent einen Börsenwert von 57,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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