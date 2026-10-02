S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Coherent-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Coherent-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 60,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,650 Coherent-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 526,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 319,19 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 426,80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Coherent bezifferte sich zuletzt auf 56,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at