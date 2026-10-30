Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Coherent-Anlage unter der Lupe
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Coherent-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 60,51 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Coherent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,526 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 237,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 920,34 USD wert. Mit einer Performance von +292,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Coherent bezifferte sich zuletzt auf 46,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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