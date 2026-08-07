Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Investmentbeispiel
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coherent-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Coherent-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 68,36 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Coherent-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,628 Coherent-Anteilen. Die gehaltenen Coherent-Anteile wären am 06.08.2026 4 889,12 USD wert, da der Schlussstand 334,22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 388,91 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Coherent eine Marktkapitalisierung von 64,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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