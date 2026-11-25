Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Coinbase-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 312,38 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,320 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32,76 USD, da sich der Wert einer Coinbase-Aktie am 24.11.2026 auf 102,35 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 67,24 Prozent gleich.

Coinbase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,81 Mrd. USD. Coinbase-Papiere wurden am 14.04.2021 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Coinbase-Papiers lag damals bei 381,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at