Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Coinbase-Performance im Blick
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coinbase von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Coinbase-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 312,38 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,320 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32,76 USD, da sich der Wert einer Coinbase-Aktie am 24.11.2026 auf 102,35 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 67,24 Prozent gleich.
Coinbase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,81 Mrd. USD. Coinbase-Papiere wurden am 14.04.2021 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Coinbase-Papiers lag damals bei 381,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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