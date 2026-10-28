S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Coinbase von vor 5 Jahren bedeutet

Am 28.10.2021 wurde die Coinbase-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Coinbase-Aktie bei 319,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,335 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 5 047,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161,09 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 49,52 Prozent.

Alle Coinbase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,56 Mrd. USD. Am 14.04.2021 wagte die Coinbase-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Coinbase-Aktie wurde der Erstkurs mit 381,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at