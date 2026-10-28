Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Lohnende Coinbase-Anlage?
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Coinbase von vor 5 Jahren bedeutet
Am 28.10.2021 wurde die Coinbase-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Coinbase-Aktie bei 319,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,335 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 5 047,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161,09 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 49,52 Prozent.
Alle Coinbase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,56 Mrd. USD. Am 14.04.2021 wagte die Coinbase-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Coinbase-Aktie wurde der Erstkurs mit 381,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coinbase
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Coinbase von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: Coinbase stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coinbase-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.10.26
|Coinbase, Strategy, Robinhood und Block vor den Quartalszahlen: Darauf sollten Krypto-Anleger achten (finanzen.at)
|
14.10.26
|S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coinbase von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.10.26
|Bitcoin und der Vierjahreszyklus: Was Anleger 2027 erwarten könnten (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coinbase von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coinbase-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Coinbase
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|143,30
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.