Coinbase Aktie

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WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

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Lohnende Coinbase-Anlage? 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Coinbase von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Coinbase-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 28.10.2021 wurde die Coinbase-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Coinbase-Aktie bei 319,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,335 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 5 047,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161,09 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 49,52 Prozent.

Alle Coinbase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,56 Mrd. USD. Am 14.04.2021 wagte die Coinbase-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Coinbase-Aktie wurde der Erstkurs mit 381,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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