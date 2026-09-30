S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coinbase von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Coinbase eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Coinbase-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 227,48 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,396 Coinbase-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 190,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 835,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -16,47 Prozent.

Insgesamt war Coinbase zuletzt 50,63 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Coinbase-Papiere fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Coinbase-Anteils auf 381,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at