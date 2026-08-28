Colgate-Palmolive Aktie

Colgate-Palmolive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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Colgate-Palmolive-Anlage im Blick 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Colgate-Palmolive-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Colgate-Palmolive-Aktie letztlich bei 77,44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert, befänden sich nun 1,291 Colgate-Palmolive-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Colgate-Palmolive-Aktie auf 90,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,46 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 17,46 Prozent.

Colgate-Palmolive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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