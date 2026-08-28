S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Colgate-Palmolive-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Colgate-Palmolive-Aktie letztlich bei 77,44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert, befänden sich nun 1,291 Colgate-Palmolive-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Colgate-Palmolive-Aktie auf 90,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,46 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 17,46 Prozent.

Colgate-Palmolive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at