S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Colgate-Palmolive eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Colgate-Palmolive-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Colgate-Palmolive-Papier an diesem Tag 77,27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,942 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 98,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 277,21 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 27,72 Prozent.

Der Börsenwert von Colgate-Palmolive belief sich jüngst auf 78,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at