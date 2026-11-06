Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Hochrechnung
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr abgeworfen
Das Colgate-Palmolive-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Colgate-Palmolive-Papier an diesem Tag 77,27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,942 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 98,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 277,21 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 27,72 Prozent.
Der Börsenwert von Colgate-Palmolive belief sich jüngst auf 78,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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