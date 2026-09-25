Colgate-Palmolive Aktie

Colgate-Palmolive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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Rentabler Colgate-Palmolive-Einstieg? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Colgate-Palmolive-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Colgate-Palmolive-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 76,63 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert, befänden sich nun 13,050 Colgate-Palmolive-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 113,40 USD, da sich der Wert eines Colgate-Palmolive-Papiers am 24.09.2026 auf 85,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,34 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Colgate-Palmolive belief sich jüngst auf 68,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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